Эрдоган: «Поддерживающие Асада и PYD совершают ошибку»

2018-04-12 14:08 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Говоря о проводимых Турцией в Сирии военных операциях, Эрдоган подчеркнул, что они будут бороться до тех пор, пока не добьются своей цели: «Единственная страна, которая может восстановить стабильность в Сирии, это Турция».

Коснувшись химической атаки в сирийской Думе, Р.Т.Эрдоган сказал, что обсудил этот вопрос с США и Россией: «Вчера у нас состоялся телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Сегодня же я поговорю с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудим, как можно положить конец этим химическим убийствам совместными усилиями. Цель Турции – обеспечить безопасное будущее Сирии. Мы продолжим там наши действия до тех пор, пока не будет восстановлена безопасная среда.

Борьбу против террористических организаций в Сирии ведет только Турция. Все, кроме нас используют террористические организации в качестве инструмента для реализации своих различных замыслов. Ясно, что их не волнует ни Сирия, ни террористы.

У нас нет намерений использовать оружие против солдат наших союзников, однако по-дружески хочу посоветовать каждому – пусть не особо стоять рядом с террористами. Мы видим угрозу в террористических организациях PYD, ИГ и считаем важным сделать необходимое».

Эрдоган также отметил, что по причине этого «спектакля», демонстрируемого в Сирии и Ираке, мир в ближайшее время столкнется с угрозой: «Мы хотим прекращения этого спектакля, чтобы маски были сорваны, каждый показал свое лицо. Ошибочно защищать режим, атакующий своих граждан химоружием, и делить Сирию силами террористов».

Эрдоган заявил, что Сирия не должна превратиться в площадку для кулачных боев.