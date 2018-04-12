Украина выходит из СНГ

2018-04-12 14:25 | www.oxu.az | 5

Украина прекращает членство в СНГ.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на 11-м Международном форуме по безопасности в Киеве.

«Украина никогда не была и не является членом СНГ. И из-за отказа этой структуры - СНГ - осудить российскую агрессию в Украине, я просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложение о прекращении нашего участия в уставных органах СНГ, а также об окончательном закрытии украинских представительств в Минске», - заявил он.

Президент Украины также призвал всех международных партнеров Украины пересмотреть договорные обязательства с Российской Федерацией.