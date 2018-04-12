Итоги президентских выборов станут гарантией развития Азербайджана - боснийский парламентарий

2018-04-12 14:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Итоги президентских выборов в Азербайджане - гарантия развития страны, заявил в четверг на пресс-конференции представитель парламента Боснии и Герцеговины Предраг Кожул.

"Мы с большим удовольствием приняли приглашение в качестве наблюдателей и внимательно следили за избирательным процессом. Отметим, что для международных наблюдателей и неправительственных организаций были созданы все условия для работы", - отметил Кожул.

Он подчеркнул, что во время выборов не было замечено каких-либо нарушений, граждане активно голосовали. При этом, добавил парламентарий, процесс проходил достаточно организованно

Положительным фактом, по его словам, также является активность молодежи на выборах, и создание возможностей для голосования для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, что в среду в Азербайджане состоялись президентские выборы. В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в стране проголосовали 3 962 123 избирателей.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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