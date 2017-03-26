В Британии боксер умер после боя на турнире

2017-03-26 06:57 | www.trend.az | 2

В Великобритании юный боксер умер после любительского турнира, передает РИА Новости со ссылкой на The Independent.

Боксер-любитель, которому было 17 лет, принимал участие в соревнованиях, состоявшихся накануне 24 марта. После боя состояние спортсмена ухудшилось, ему была оказана первая медицинская помощь. Однако спасти спортсмена не удалось, он скончался по прибытию в больницу.

По факту случившегося проводится расследование. Полиция ищет записи боев и другую информацию, которая бы пролила свет на случившееся.