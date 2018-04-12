За последние 15 лет число физических лиц, занимающихся предпринимательством в Азербайджане, выросло в 5 раз

2018-04-12 14:09 | www.apa.az | 5

«В 2017 году доходы государственного бюджета Азербайджана увеличились в 13,5 раза по сравнению с 2003 годом и составили 16,5 млрд. манатов, расходы - в 14,2 раза до 17,5 млрд. манатов. Отношение дефицита бюджета к ВВП страны за этот период составило в среднем 0,6% против принятого международного стандарта в 3%, в 2004, 2006, 2011 и 2013 годах госбюджет был исполнен с профицитом».

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил глава Госкомитета по статистике Таир Будагов в интервью, опубликованном на сайте партии Ени Азербайджан. Он также подчеркнул увеличение в стране числа предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей. «Так, по состоянию на 1 января 2018 года число зарегистрированных в стране юридических лиц составило 118 594, что в 1,9 раза больше, чем на 1 января 2004 года. Число лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, увеличилось в 5 раз и составило 794 441 человек. За последний год в стране зарегистрированы 11 934 юридических лица и 137 131 индивидуальный предприниматель».

Таир Будагов также сообщил, что в 2017 году в сетях розничной торговли Азербайджана потребителям продано товаров на 35,3 млрд. манатов, что в реальном выражении в 3,8 раза больше, чем в 2003 году. «11,8% потребительских товаров были проданы торговыми учреждениями, 55,5% - индивидуальными предпринимателями и 32,7% - на рынках и ярмарках. Объемы розничных продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий по сравнению с 2003 годом выросли в 2,4 раза до 17,9 млрд. манатов, непродовольственных товаров – в 8,7 раза в реальном выражении. С каждым годом спрос населения на непродовольственные товары увеличивается. Если в 2003 году доля продаж непродовольственных товаров в структуре потребительских товаров составила 30,8%, уже в 2017 году этот показатель увеличился до 49,3%», - отметил он.