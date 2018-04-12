Названа сумма выделенных на науку средств

2018-04-12 14:30 | www.oxu.az | 5

Если в 2003 году из госбюджета на науку выделили 16,6 млн манатов, то в 2017 году эта сумма увеличилась в 6,6 раза и составила 109,8 млн манатов.

Как передает Oxu.Az, об этом председатель Госкомитета по статистике Таир Будагов сказал в интервью интернет-сайту партии «Ени Азербайджан».

По его словам, в стране создана многочисленная сеть государственных и негосударственных учебных заведений, где молодые люди могут получить высшее образование.

«В начале 2017/2018 учебного года в системе образования Азербайджана действовало 39 государственных и 12 негосударственных учебных заведений, в которых обучались 167 677 студентов. Это на 38 процентов больше, чем в 2003/2004 учебном году.

Изменения в социально-экономической жизни за этот период сказались и на деятельности научных предприятий.

Не случайно укреплению материально-технической базы этих предприятий уделяется большое внимание, делаются конкретные шаги для согласования научных исследований с экономикой. Если в 2003 году из госбюджета на науку было выделено 16,6 млн манатов, то в 2017 году эта цифра выросла в 6,6 раза и составила 109,8 млн манатов.

В начале 2017 года в стране действовало 135 научных предприятий и организаций, осуществляющих научно-технические услуги. В этих научных учреждениях научными исследованиями и работами занимаются более 22 тысяч специалистов, что на 31 процент больше, чем в 2003 году».

Эльвин Пашазаде

