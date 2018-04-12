Шриланкийцы пытались попасть в Европу через Азербайджан

2018-04-12 14:35 | www.oxu.az | 5

В результате операции, проведенной Государственной миграционной службой и Госпогранслужбой против незаконной миграции, задержаны 5 граждан Шри-Ланки.

Как сообщили Oxu.Az в ГПС, граждане Шри-Ланки, используя маршрут Азербайджан-Иран-Турция, пытались незаконным путем попасть в Европу через территорию Азербайджана.

Установлено, что незаконную миграцию организовала международная группировка, состоящая из живущего во Франции мужчины по имени Сангал, некого Усмана из Турции и некого Зяки из Ирана.

По просьбе Зяки житель Азербайджана Ильтимас Алиев принял в Баку граждан Шри-Ланки. Затем иностранцев отправили в Ярдымлинский район с целью незаконного пресечения государственной границы. Там они были задержаны.

В результате совместных мероприятий были выявлены личности организаторов незаконной миграции.

Осуществляются необходимые мероприятия для выдворения задержанных иностранцев за пределы Азербайджанской Республики.