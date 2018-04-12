Эксперт: Россия и США не будут вступать в настоящую войну

2018-04-12 14:50 | www.oxu.az | 5

Вчера Дональд Трамп на своей странице в Twitter жестко отреагировал на заявление России о том, что она будет сбивать американские ракеты. Как показывают события последних дней, ситуация в мире сильно накаляется и все предпосылки для глобальной войны уже есть.

Если посмотреть сводку новостей за прошедший день, то видно, что и Россия, и США, а также и Иран привели в полную боеготовность свои армии и готовы к любому развитию ситуации.

О том, как будут развиваться события в мире, рассказал в интервью Oxu.Az российский политолог, эксперт по безопасности Григорий Трофимчук.

- Стоит ли ожидать нового обострения отношений между Россией и США после известного предупреждения со стороны Москвы и последовавшей жесткой реакцией Дональда Трампа?

- Новое обострение уже перед нами: худших отношений между Москвой и Вашингтоном в истории не было. И не надо сравнивать эти отношения с «Карибским кризисом» 1962 года, как это сейчас часто делают, ведь тогда в наличии были практически равные соперники. Сейчас ситуация намного хуже, кто бы и что ни заявлял.

Напомню, кстати, что в ходе того кризиса Хрущев сначала тайно загнал советские ракеты на Кубу, а потом уже, просто по факту, сделал публичное заявление в сторону США.

Это принципиально важный психологический момент, который говорит о том, что слова в этой сфере не действуют. Если вы планируете нанести удар, то вы его должны нанести. В противном случае ваши слова, тем более повторенные больше одного раза, будут восприниматься как слабость.

Но это не говорит о том, что надо действовать только силовыми методами. Здесь, прежде всего, надо действовать мозгом, и не допускать до того, что мы наблюдаем сейчас.

Однако если Россия заявила, и не раз, что будет сбивать в Сирии все чужие ракеты, то это надо было делать на практике. Причем без разбора. В противном случае окажется, что израильские и американские ракеты от таких ударов застрахованы, и тогда вся защита в целом ставится под вопрос.

- Что будет, если Россия и США столкнуться на полях Сирии? Все идет к мировой войне, или все же локальной?

- Мировой войны не будет. Для этого нет ни соответствующих равных сил, ни причин. Будет война за окончательный передел постсоветского пространства и его бывших зон влияния.

То есть, этот процесс может занимать чуть большую площадь, чем границы бывшего Советского Союза. Поэтому дестабилизация из Сирии вполне может перекинуться на линию Кавказа, Каспия и Центральной Азии, не говоря уже об Украине, находящейся на Черном море в полной боевой готовности и ждущей только сигнала.

Одновременно планируется расчистить все западное поле перед Ираном, чтобы подорвать его напрямую.

Вашингтон выполнил для себя первичную задачу по блокированию российских войск в Сирии, хотя сама Россия дважды предпринимала попытку вырваться из этой западни: в марте 2016 и декабре 2017 года. Но ей этого сделать не дали.

По-настоящему серьезные процессы в Сирии начались в 2018 году, после того как там были, в основном, дезактивированы террористы. Об этом я вас предупреждал еще в конце 2017-го: что в Сирии все еще впереди. И вот теперь мы именно это и наблюдаем, не говоря уже о боевых операциях Турции.

Более того, у Турции имеются свои планы, согласованные с США как партнером по НАТО. Именно по этой причине Турция действует в отрыве от проблем России и Ирана, в том числе предоставляя небо для авиации США.

Россия и США в настоящую войну между собой вступать не будут, так как у США такой задачи нет. У США есть задача отодвинуть российские войска в сторону (может быть, задев их по краю, для высылки более четкого сигнала), чтобы окончательно, показательно разобраться с Башаром Асадом. Тем самым, одновременно, Вашингтон планирует выслать сигнал и в сторону Китая.

- Чего добиваются США?



- Сегодня, думаю, многим уже стало ясно, что с помощью кандидата в президенты Дональда Трампа была всерьез обманута, дезориентирована Россия, которая оставалась для США главным препятствием.

России надо было отвернуться в сторону от главных американских выборов, не интересоваться ими вообще, и тогда история могла бы потечь по-другому. Но Россию дезориентировали, показав ей «друга Трампа».



Поэтому произошло кратное усиление США в кратчайшие сроки, что привело, как уже было сказано, к худшим в истории российско-американским отношениям. США идут к усилению своей мировой монополии. И теперь у них для этого есть все возможности. Прежде всего, современные технологии, а также живая сила в любом количестве, которую с готовностью предоставят Америке такие страны, как Украина, Эстония, Грузия, Молдова и многие другие.

Если США добьются своего в текущем противостоянии с Россией, то соперников у них практически не останется.