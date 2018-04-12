Израиль компенсирует российским компаниям часть расходов на чартеры

2018-04-12 15:23 | www.trend.az | 4

Российским компаниям, которые поставят рейсы в израильский аэропорт Овда, расположенный вблизи южного города-курорта Эйлат, будут платить 60 евро за каждого пассажира, сообщает Министерство туризма Израиля, передает РИА Новости.

"Министерство туризма Израиля продолжает активно поддерживать туроператоров и авиакомпании — консолидаторов рейсов", — говорит директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова.

В рамках четвертого этапа программы субсидирования рейсов ведомство будет возмещать компаниям, организующим перелеты в аэропорт Овда, сумму в размере 60 евро за каждого пассажира.

Программа будет действовать с 1 сентября 2018 по 31 мая 2019, исключая 23-30 сентября, а также 19-26 апреля.