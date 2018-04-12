Назарбаев пожелал Ильхаму Алиеву успехов

2018-04-12 15:04 | www.oxu.az | 3

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев от себя лично и от имени казахстанского народа поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах президента Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az, в поздравлении говорится, что победа на прошедших выборах является доказательством высокой поддержки народом Азербайджана проводимой Ильхамом Алиевым политики, направленной на дальнейшее приумножение благосостояния граждан и укрепление авторитета страны на международной арене.

Н.Назарбаев пожелал И.Алиеву успехов в этой ответственной должности на пути процветания братского Азербайджана и плодотворного осуществления всех намеченных планов.

«Также хочу отметить ваш большой вклад в упрочение отношений между Казахстаном и Азербайджаном, основанных на крепкой дружбе и доверии. Уверен, что сложившееся стратегическое сотрудничество между двумя странами будет и дальше динамично развиваться на благо светлого будущего наших народов», - также сказано в сообщении.