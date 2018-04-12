Кандидаты в президенты поздравили Ильхама Алиева

2018-04-12 15:06 | www.oxu.az | 4

Председатель Партии единого народного фронта, кандидат в президенты Гудрат Гасангулиев в четверг позвонил президенту Ильхаму Алиеву.

Как передает Oxu.Az, Г.Гасангулиев поздравил И.Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана, пожелал удачи в деятельности во благо развития Азербайджана и благосостояния азербайджанского народа.

Ставший вторым по итогам выборов депутат Захид Орудж также позвонил Ильхаму Алиеву по телефону и, поздравив с убедительной победой на выборах, передал ему самые теплые пожелания, пожелав больших успехов на этом почетном посту.