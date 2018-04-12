Ильхам Алиев: «Азербайджан считает важным приумножение усилий в направлении еще большего укрепления СНГ»

2018-04-12 14:49 | www.apa.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу наблюдательной миссии от СНГ, председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева.

Как сообщает АПА, Сергей Лебедев, поздравив главу государства с победой на выборах, сказал:

«Результаты этих выборов являются проявлением того, насколько уважает Вас азербайджанский народ. Как Исполнительный секретарь СНГ хотел бы дополнить, что Вы обладаете большим авторитетом во всем СНГ».

С.Лебедев выразил благодарность главе государства за поддержку деятельности СНГ и подчеркнул уверенность, что Азербайджан во время его очередного президентского срока будет активно сотрудничать с этой организацией.

Отметив, что в миссию были включены 221 наблюдатель из 8 государств, гость от имени делегации пожелал Азербайджану и его народу процветания и успехов.

Выразив благодарность за теплые слова и поздравления, президент Ильхам Алиев отметил важность деятельности многочисленной наблюдательной миссии СНГ. Коснувшись связей с СНГ, глава государства сказал, что наша страна придает большое значение этому сотрудничеству. Президент подчеркнул, что азербайджанская сторона считает важным приумножение усилий в направлении большей укрепления этой организации.





Президент Ильхам Алиев высоко оценил деятельность в направлении укрепления международного авторитета СНГ и усиления интеграционных процессов. Глава государства отметил, что Азербайджан является активным членом СНГ, и сказал, что наша страна и впредь будет прилагать усилия для расширения сотрудничества в рамках этой организации с целью обеспечения безопасности и стабильности.