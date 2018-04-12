Наблюдатели: Баку покорил нас. Культура народа на высоте - ВИДЕО

2018-04-12 15:23 | www.oxu.az | 2

Международные наблюдатели из ряда стран рассказали о своих впечатлениях и наблюдениях за ходом выборов президента в Азербайджане, о самом городе Баку и о азербайджанских людях.

Как сообщает Oxu.Az, международные наблюдатели из Италии, Германии, Польши, Болгарии, Бельгии, Франции, Аргентины и Словакии выступили на пресс-конференции в Баку.

Болгарский парламентарий Александр Симов:

«Мне понравилась техническая составляющая выборов. В частности, прозрачные избирательные урны и веб-камеры. Я в Азербайджане впервые, но я точно еще раз сюда вернусь.

В период наблюдения мы стали свидетелями высокой активности женщин-избирателей. Мы убедились в том, что женщины в Азербайджане являются «реальной политической силой».

Депутат Европарламента из Германии Удо Фойгт:

«Я рад, что прибыл в Баку. Меня связывает с этим городом история моей семьи. Мой отец в 1945-49 годах был военнопленным в Баку. Он умер в 2001 году в Германии. Всю жизнь он нам говорил об Азербайджане, о культуре народа и красоте природы. Сейчас я все это почувствовал воочию.

Что касается выборов, то мы посетили 7 избирательных участков. Во всех наблюдалась высокая явка избирателей».

Президент парламентской группы «Лига Севера» в парламенте Южного Тирроля, (Италия) Луиджи Неволла:

«Азербайджан - очень красивая страна. Во время наблюдений на избирательных участках мы не стали свидетелями правонарушений. Люди с семьями спокойно приходили на избирательные участки и голосовали. Не было оказано давление в отношении представителей СМИ.

Азербайджан - важная страна для Евросоюза, и в частности для Италии. Мы знаем толк в демократии, и именно по этой причине хотим развития сотрудничества с Азербайджаном».

Депутат Парламента Аргентины и вице-президент Меркосур Даниэль Рамундо:

«Мы побывали на ряде избирательных участков. Мы стали свидетелями прозрачных и демократичных выборов. Кроме всего прочего, мы увидели культуру и гостеприимность азербайджанского народа».

Али Мамедов

