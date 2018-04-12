Стала известна сумма госрасходов на образование

2018-04-12 15:33 | www.oxu.az | 2

Укрепление материально-технической базы образования в нашей стране и реформы в системе образования создают базу для позитивных изменений в этой сфере.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал председатель Госкомитета по статистике Таир Будагов в интервью сайту партии «Ени Азербайджан».

По его словам, сумма расходов на образование из госбюджета растет с каждым годом. Заметный рост расходов напрямую связан с тем, что глава государства считает сферу образования одним из основных приоритетов государственной политики.

Т.Будагов заявил, что в 2017 году расходы на образование из госбюджета выросли в 7,4 раза по сравнению с 2003 годом и составили 1 742,8 млн манатов:

«На начало 2017-2018-го учебного года в 4 410 государственных и 28 негосударственных учебных заведениях обучались 1 520 тыс. человек. В 2004-2017-х годах в стране были построены новые здания школ на 530,3 тыс. учащихся или же созданы дополнительные места в имеющихся школах.

Кроме того, были построены и введены в эксплуатацию дошкольные учебные заведения на 20,9 тыс. человек, подготовлены учебники нового поколения, которые раздали всем учащимся.

В рамках проекта «Обновляющийся Азербайджан» число построенных и капитально отремонтированных школ в отдельных регионах республики превысило 400.

В проведении этой работы исключительная заслуга принадлежит первому вице-президенту Азербайджанской Республики, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

В то же время распоряжением президента Ильхама Алиева от 22 мая 2009 года утверждена «Госпрограмма о реформах в системе высшего образования Азербайджанской Республики».

Основная цель госпрограммы – ускорение процессов интеграции системы высшего образования страны в европейское образовательное пространство, адаптация системы высшего образования в соответствии с Болонскими принципами, обеспечение потребностей в высококвалифицированных кадрах в соответствии с тенденциями развития экономики страны, формирование эффективной системы высшего образования, позволяющей населению получать высшее образование на уровне современных стандартов».

Эльвин Пашазаде

