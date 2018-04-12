Эрдоган поздравил президента Азербайджана

2018-04-12 15:50 | www.apa.az | 6

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.

Как сообщает АПА, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент Турции поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности на благо азербайджанского народа.

Глава государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами и впредь будут развиваться во всех областях.