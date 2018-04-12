Президент провел ряд встреч - ОБНОВЛЕНО

2018-04-12 15:36 | www.oxu.az | 6

Президент Ильхам Алиев принял бывшего вице-президента Европейского Парламента депутата ЕП Ричарда Чарнецкого.

Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента.

15:25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую сопредседателем Межпарламентской группы дружбы «Турция-Азербайджан» Великого национального собрания Турции Недждетом Унуваром.

Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

13:40

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял вице-президента Центристского демократического интернационала Марио Давида.

Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

13:36

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Исполнительного комитета-исполнительным секретарем СНГ, руководителем наблюдательной миссии СНГ Сергеем Лебедевым.

Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

11:39

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Рашидом Алимовым.

Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента.

В четверг глава государства также принял делегацию парламента Австралийского Союза.