Президент провел ряд встреч - ОБНОВЛЕНО

2018-04-12 15:36 | www.oxu.az | 6
Президент Ильхам Алиев принял бывшего вице-президента Европейского Парламента депутата ЕП Ричарда Чарнецкого.
Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента.
15:25
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую сопредседателем Межпарламентской группы дружбы «Турция-Азербайджан» Великого национального собрания Турции Недждетом Унуваром.
Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
13:40
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял вице-президента Центристского демократического интернационала Марио Давида.
Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
13:36
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Исполнительного комитета-исполнительным секретарем СНГ, руководителем наблюдательной миссии СНГ Сергеем Лебедевым.
Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
11:39
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Рашидом Алимовым.
Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента.
В четверг глава государства также принял делегацию парламента Австралийского Союза.