Совершен первый намаз в мечети «Гаджи Джавад» - ФОТО + ВИДЕО

2018-04-12 15:40 | www.oxu.az | 6

Сегодня в новопостроенной мечете «Гаджи Джавад» в Баку совершены первые молитвы (намаз).

Как сообщает корреспондент Oxu.Az, в мечети одновременно могут совершать намаз более 500 верующих.

Ранее на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанного в июле 2017 года, было принято решение о сносе мечети «Гаджи Джавад», расположенной по адресу город Баку, Ясамальский район, улица Абдуллы Шаига 79 и строительстве новой мечети на улице А.М.Шарифзаде того же района.

«В то время верующие протестовали, что «мечеть разрушается». Но вместо полуразрушенного здания верующие получили одну из красивейших мечетей столицы», - сказал сотрудник мечети.

Али Мамедов

Айгюн Рашидова

