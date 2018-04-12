Азербайджанский юниор доволен своим выступлением на Чемпионате Европы

2018-04-12 15:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Несмотря на замену элемента, думаю, что выступил достаточно хорошо, сказал в четверг Trend азербайджанский батутист, юниор Риад Аббасов.

"Думаю, что по меркам Европы я достаточно нормально выступил, правда, пришлось заменить элемент. Тренер сказал, что я молодец. Могу добавить, что болельщики очень поддерживают" - отметил Риад Аббасов.

Говоря о соперниках, Аббасов подчеркнул, что основными фаворитами являются гимнасты из Украины, России и Белоруссии.

Аббасов также отметил высокий уровень организации соревнований.

В четверг в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

В первый день ЧЕ пройдут квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди юниоров, а также по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых. Кроме того, в конце дня состоятся финальные соревнования по синхронным прыжкам на батуте среди мальчиков и девочек в возрастной категории юниоров.