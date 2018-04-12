Международная организация подтвердила позицию Британии по делу Скрипаля

2018-04-12 16:05 | www.apa.az | 4

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявили результаты расследования отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт «dw.com» (Deutsche Welle), международные специалисты утверждают, что использованный при отравлении «Новичок» является нервно-паралитическим газом.

Организация передала результаты расследования руководству Великобритании, а также странам-членам ОЗХО, в том числе России.