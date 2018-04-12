Захарова выразила отношение к последнему заявлению Трампа

2018-04-12 16:11 | www.apa.az | 4

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на новый твит президента США Дональда Трампа о Сирии напомнила, что террористическая группировка «Исламское государство» появилась в результате действий США.

Как сообщает московский корреспондент АПА, Захарова написала в Facebook: «Просто не все ещё закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГИЛ».

В четверг Трамп в микроблоге написал, что США при его администрации проделали хорошую работу по избавлению Ближнего Востока от ИГ. Президент подчеркнул, что никогда не говорил о том, когда удар может быть нанесен. «Это может произойти очень скоро, а может и совсем не скоро», - подчеркнул Трамп.