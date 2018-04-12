Роналду утешил Буффона после вылета «Ювентуса» - ВИДЕО

2018-04-12 15:59 | www.oxu.az | 7

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду утешил голкипера итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона после матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az, видео появилось на сайте Jiffier Gifs.

Форвард встретил Буффона в микст-зоне, когда тот давал интервью журналистам. Роналду обнял итальянского вратаря и поцеловал его в щеку.

11 апреля «Ювентус» обыграл «Реал» со счетом 3:1, однако не сумел выйти в полуфинал Лиги чемпионов, так как первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу испанской команды. На 95-й минуте Буффон был удален, перед этим в ворота «Ювентуса» назначили пенальти, который реализовал Роналду.

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