Президент Ильхам Алиев принял вице-президента Центристского демократического интернационала (версия 2)

2018-04-12 15:46 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял вице-президента Центристского демократического интернационала Марио Давида.

Сказав, что удовлетворен участием в президентских выборах в Азербайджане в качестве наблюдателя, Марио Давид отметил, что вчера наблюдал за избирательным процессом на нескольких избирательных участках, добавил, что выборы были организованы хорошо, подчеркнул активное участие избирателей в голосовании.

Президент Ильхам Алиев отметил, что были созданы все условия для свободного, демократического и прозрачного проведения выборов в стране.

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