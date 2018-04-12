Ильхам Алиев: «Было сделано все для обеспечения максимальной прозрачности выборов» - ОБНОВЛЕНО

2018-04-12 16:20 | www.apa.az | 7

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую сопредседателем Межпарламентской группы дружбы «Турция-Азербайджан» Великого национального собрания Турции Недждетом Унуваром.

Как сообщает АПА, поздравив Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах, Недждет Унувар отметил, что они приехали в нашу страну с большой наблюдательной миссией, провели наблюдения на отдельных избирательных участках. Н.Унувар сказал, что народ проявил большой интерес к выборам, в ходе голосования они не столкнулись с какими-либо нарушениями закона.

В свою очередь, президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил о телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после завершения выборов, а также о поздравительном письме премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.

Глава государства сказал, было сделано все для обеспечения максимальной прозрачности выборов и отражения воли азербайджанского народа. Ильхам Алиев отметил, что в голосовании приняло участие достаточно большое число людей. Глава государства выразил уверенность в том, что дружеские и братские связи между Азербайджаном и Турцией будут успешно развиваться и впредь.

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15:05

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую сопредседателем Межпарламентской группы дружбы «Турция-Азербайджан» Великого национального собрания Турции Недждетом Унуваром.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.