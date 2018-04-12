Рухани поздравил Ильхама Алиева

2018-04-12 16:15 | www.oxu.az | 6

Президент Ирана Хасан Рухани поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, в поздравлении говорится:

«Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджана. Этот выбор отражает поддержку народом Азербайджана планов правительства и его заинтересованность в продолжении развития страны под Вашим руководством.

Уверен, что процесс расширения дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Ираном будет продолжен усилиями лидеров двух стран».