Дело об убийстве брата Эльчина Питерского вновь в суде – ФОТО

2018-04-12 16:36 | www.oxu.az | 7

В Верховном суде рассмотрен протест на решение суда в отношении жителя Лянкярана Мурада Гулузаде, 1993 года рождения, обвиняемого по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Как передает Oxu.Az, согласно обвинительному акту, 26 сентября 2012 в Москве двоюродный брат Мурада Гулузаде - Амиль Гулиев был убит близкими людьми «Ровшана Лянкяранского».

Гулузаде посчитал жителя села Болади Лянкяранского района Фариза Исмайлова, 1979 года рождения, виновным в убийстве родственника и решил отомстить ему тем же.

21 декабря 2016 года Фариз Исмайлов на своем автомобиле марки «Volkswagen» поехал в магазин в селе Тюркоба Масаллинского района. На выходе из магазина его поджидал М.Гулузаде, который выпустил в свою жертву 24 пули из пистолета-пулемета «УЗИ».

Ф.Исмайлов скончался на месте. После убийства Гулузаде добровольно пришел в Отдел полиции Масаллинского района и сдался.

По факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и 228.1 (незаконное приобретение, продажа или хранение огнестрельного оружия).

Лянкяранский суд по тяжким преступлениям переквалифицировал статью 120.4 Уголовного кодекса на статью 120.1 (умышленное убийство) и приговорил обвиняемого к 14 годам лишения свободы.

Недовольный приговором прокурор подал апелляционный протест, а обвиняемый – апелляционную жалобу.

Ширванский апелляционный суд не изменил приговор.

Государственный обвинитель подал кассационный протест в Верховный суд.

Прокурор Верховного суда обеспечил протест. Решение Ширванского апелляционного суда было отменено, и дело вновь направлено в апелляционную инстанцию для рассмотрения.

Отметим, что Фариз Исмайлов был одним из двух братьев Эльчина Исмайлова (Эльчин Питерский). Незадолго до этого происшествия был убит его другой брат.

Эльчин Питерский и Ровшан Лянкяранский ранее поддерживали близкие дружеские отношения, но стали врагами после убийства близкого к Лянкяранскому Амиля Гулиева (Амиль Лянкяранский).

Дж.Г.

