Российская гимнастка надеется пройти в финал ЧЕ в Баку

2018-04-12 15:53 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Надеюсь пройти в финал, а потом будем бороться дальше, сказала Trend в четверг российская гимнастка Александра Бонарцева после своего выступления на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, который проходит в Баку.

Говоря об организации чемпионата, она отметила, что все организовано на высоком уровне, а болельщики очень поддерживают, так что вначале она даже растерялась.

«Я впервые в Баку, но мои родители жили здесь. Они очень хотели приехать, но, к сожалению, не получилось. Я побывала в доме, где жила моя мама. Баку очень красивый город, мне здесь очень нравится», - сказала Бонарцева.

Сегодня в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

В первый день ЧЕ пройдут квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди юниоров, а также по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых. Кроме того, в конце дня состоятся финальные соревнования по синхронным прыжкам на батуте среди мальчиков и девочек в возрастной категории юниоров.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Сельджан Магсудова, Рияд Аббасов и Михаил Малкин.

В XXVI Чемпионате Европы будут участвовать в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который будет длиться четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединит в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.