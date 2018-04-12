БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ обнародовали предварительное заключение в связи с президентскими выборами в Азербайджане

2018-04-12 16:38 | www.apa.az | 5

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Парламентская Ассамблея ОБСЕ (ПА) и Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обнародовали предварительное заключение о деятельности наблюдательных миссий на президентских выборах.

Как сообщает АПА, осуществляющая координацию между наблюдателями ПА ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ португальский парламентарий Нильза де Сена заявила на пресс-конференции, что в течение первого периода международные наблюдатели действовали свободно: «Выборная администрация хорошо подготовилась к выборам».

Она сказала, что это были первые выборы после внесения изменений в Конституцию Азербайджана в 2016 году: «Центральная избирательная комиссия подготовила дополнительные правила, однако все аспекты обеспечены не были. Мы ждем, чтобы рекомендации нашей организации и Венецианской комиссии были учтены».



Координатор также отметила, что ЦИК зарегистрировала 5,2 миллиона избирателей: «Они со стороны ЦИК были включены в реестр. Избиратели имели возможность ознакомиться со списком. Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ отметили, что общественная вещательная компания выделила бесплатное эфирное время на телевидении и радио для проведения круглых столов. Однако большинство выпусков новостей было выделено представителям власти, другим же кандидатам было выделено меньше времени. Государственные структуры не препятствовали работе наблюдателей. Несмотря на мелкие нарушения при подсчете голосов, в целом процесс подсчета голосов был оценен положительно».





Нильза де Сена подчеркнула, что ОБСЕ готова к сотрудничеству с правительством: «Надеюсь, что наши рекомендации будут учтены. Мы не будем скупы на диалоги, касающиеся развития страны в демократическом направлении».



Глава наблюдательной миссии ПАСЕ, румынский парламентарий Виорел Ришард Бадеа призвал правительство улучшить ситуацию в области прав человека: «Мы хотим, чтобы наши рекомендации были учтены, сотрудничество было продолжено».

Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ, нидерландский парламентарий Кориен Йонкер заявила, что государственные структуры должны соблюдать свои обязательства, с уважением относиться к правам граждан. Она сказала, что партия «Ени Азербайджан» доминировала в избирательных кампаниях, некоторые оппозиционные партии, бойкотировав выборы, провели два митинга: «ЦИК регулярно проводила открытые сессии. Однако она не публиковала протоколы заседаний, что снизило уровень прозрачности. Кандидатуры 2 человек не были зарегистрированы ЦИК. Рабочая группа ЦИК не смогла показать механизма подсчета подписей».



Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ заявила, что члены миссии вели наблюдения в разных местах, ими были зарегистрированы некоторые нарушения.



В итоге было отмечено, что итоговый отчет будет опубликован в течение 2 месяцев.



Отметим, участвующие на пресс-конференции главный редактор газеты «İki sahil» Вугар Рагимзаде, руководитель медиа-группы «Səs» Бахруз Гулиев и другие сказали, что заключения наблюдательных миссий были предвзятыми. Они сказали, что это заключение не отражает правду: «Ваше заключение противоречит воле азербайджанского народа».



Выступающие отметили, что предвзятое отношение к Азербайджану такой организации как ОБСЕ вызывает сожаление.