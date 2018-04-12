Азербайджан и Иран подписали контракт о купле-продаже электроэнергии

2018-04-12 16:39 | www.apa.az | 5

ОАО «Азерэнержи» и иранская государственная энергетическая компания Tavanir заключили контракт о купле-продаже электроэнергии.

Как сообщили АПА-Экономикс в Минэнерго, документ был подписан в рамках визита азербайджанской делегации под руководством заместителя министра энергетики страны Натига Аббасова в Иран. В ходе визита была проведена встреча в Министерстве энергетики Ирана, на которой обсуждались вопросы торговли электроэнергией между двумя странами, регулирования совместной деятельности энергосистем Азербайджана, Ирана и России, а также транзит энергии в третьи страны.

«Был контракт о купле-продаже электроэнергии между ОАО «Азерэнержи» и компанией Tavanir, занимающейся производством, распределением и передачей электроэнергии в Иране. Документ подписали президент «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев и председатель правления Tavanir Араш Корди. Согласно документу, с июня текущего года для регионов Мугань и Астара (в островном режиме) «Азерэнержи» начнет импорт 180 МВт электроэнергии».

Также стороны договорились о проведении в Баку 26 апреля трехсторонней встречи по реализации процесса объединения энергосистем Азербайджана, Ирана и России и обсудили развитие энергетического коридора Иран-Азербайджан-Грузия.