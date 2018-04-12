Эксперт: Выход из СНГ – не выход

2018-04-12 16:43 | www.oxu.az | 6

Прекращение участия Украины в уставных органах СНГ, несомненно, приведет к усилению дезинтеграционных тенденций в рамках этой организации и скажется на ее и без того слабой эффективности.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал руководитель Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

По мнению азербайджанского политолога, полный выход Украины из СНГ, учитывая характер ее связей с такими странами, как Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Молдова и другие, может негативно сказаться на отношениях с этими странами, прежде всего торгово-экономических.

«Ведь не секрет, что в рамках СНГ мы являемся участниками целого ряда общих договоров, в том числе о безвизовых поездках, об избежании двойного налогообложения, о взаимодействии в сфере транспорта.

В свете желания Украины развивать двусторонние отношения с перечисленными странами ей следует учесть и данное обстоятельство», - отметил Велизаде.

Эксперт подчеркнул, что с полным уходом Украины из СНГ можно будет смело говорить и о переформатировании того, что мы именуем «постсоветское пространство».

«Смена понятий диктует необходимость в новых интерпретациях сложных политических процессов.

Украина пытается стать частью Восточной Европы и политически, и ментально. Пока что речь идет об институциональном шаге, но для того, чтобы закрепиться в Восточной Европе ментально, должны последовать другие шаги.

Необходимо меняться изнутри, а для этого потребуются годы», - подытожил Велизаде.

Напомним, что в четверг президент Петр Порошенко заявил о прекращении членства Украины в СНГ.

Али Мамедов

