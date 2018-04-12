Подсчет голосов на президентских выборах в Азербайджане проводился организованно и правильно - итальянский наблюдатель

2018-04-12 16:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Группа итальянских экс-сенаторов, находящаяся в Азербайджане по приглашению НПО GİSDİ, оценила уровень прозрачности избирательных процедур во время проведенных в среду президентских выборов.

Член группы Франко Орси отметил, что в день выборов ситуация в стране была мирной и спокойной, случаев вмешательства в выборы со стороны полиции не отмечено. Список кандидатов в бюллетенях был отмечен правильно.

«До голосования избирательные урны были пусты. Удостоверения личности избирателей сравнивались со списком. Для подтверждения участия избирателей на их пальцы наносились бесцветные чернила», - сказал Орси.

По его словам, в день выборов наблюдалась высокая активность избирателей. Для тех избирателей, кто не смог прийти на избирательные участки, были созданы условия для голосования дома, на избирательных участках для инвалидов были установлены пандусы.

«После голосования нам вместе с другими наблюдателями разрешили участвовать в процессе подсчета голосов. Подсчет голосов был проведен организованно и правильно. Как итальянские наблюдатели, выражаем согласие с тем, что выборы прошли свободно и прозрачно", - сказал представитель Италии.

Напомним, что в среду в Азербайджане состоялись президентские выборы. В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в Азербайджане проголосовали 3 962 123 избирателя.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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