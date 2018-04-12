Президент Азербайджана принял вице-президента Центристского демократического интернационала - ОБНОВЛЕНО

2018-04-12 16:44 | www.apa.az | 5

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял вице-президента Центристского демократического интернационала Марио Давида.

Как сообщает АПА, Марио Давид отметил, что удовлетворен участием в президентских выборах в Азербайджане в качестве наблюдателя. Он сказал, что вчера наблюдал за избирательным процессом на нескольких избирательных участках, что выборы были организованы хорошо, подчеркнул активное участие избирателей в голосовании.

Президент Ильхам Алиев отметил, что были созданы все условия для свободного, демократического и прозрачного проведения выборов в стране.