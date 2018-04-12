Политолог: Турция попала в сложное положение

2018-04-12 17:07 | www.oxu.az | 5

Турция попала в сложное положение в Сирии из-за противостояния Запада и России.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал политолог Эльхан Шаиноглы.

По словам политолога, к такому выводу он пришел после обмена мнениями с официальными лицами и экспертами в Анкаре.

«Анкара, с одной стороны, наладила трехсторонний формат с Москвой и Тегераном и усилила сотрудничество, а с другой – выступила против применения химического оружия режимом Асада, которого поддерживают Россия и Иран», - отметил Э.Шаиноглы.

Эксперт считает, что Запад также хочет наказать Асада за применение химического оружия против мирных жителей:

«Анкара долгие годы ждала этого от Запада. Сейчас ситуация в регионе изменилась в пользу Турции. Поэтому Анкара старается не нарушать баланс в тяжелом выборе между Западом и Россией. Но сохранять этот баланс становится все сложнее».

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

