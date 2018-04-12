Беременную певицу застрелили за отказ станцевать - ВИДЕО

2018-04-12 17:20 | www.oxu.az | 6

Пакистанскую 24-летнюю певицу Самину Самун (выступала под псевдонимом Синдху) застрелили во время концерта за отказ исполнить танец.

Как передает Oxu.Az, видеозапись инцидента опубликовало издание The Independent в четверг, 12 апреля.

Убийца артистки по имени Тарик Джатой задержан полицией.

По словам свидетелей, мужчина наставил на девушку пистолет и приказал встать и танцевать вместо того, чтобы петь сидя.

Самун поднялась со стула, но отказалась исполнить танец, и Джатой выстрелил в нее. Отмечается, что певица была беременна.

Инцидент произошел в пакистанском городе Ларкана, провинция Синд. Самун выступала на свадьбе в качестве приглашенной артистки.