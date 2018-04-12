Азербайджан и Иран подписали контракт в сфере энергетики

2018-04-12 17:37 | www.oxu.az | 5

Делегация во главе с заместителем министра энергетики Азербайджанской Республики Натигом Аббасовым совершила визит в Иран.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, в ходе встречи в министерстве энергетики Ирана обсуждались вопросы обеспечения торговли электроэнергией между двумя странами, регулирования совместной деятельности энергосистем Азербайджана, Ирана и России, а также транзит энергии в третьи страны.

Также был подписан договор о купле-продаже электроэнергии между ОАО «Азерэнержи» и компанией Tavanir, занимающейся производством, распределением и передачей электроэнергии в Иране. Документ подписали президент «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев и председатель правления Tavanir Араш Корди.

Согласно договору, с июня текущего года для регионов Мугань и Астара (в островном режиме) «Азерэнержи» начнет импорт 180 МВт электроэнергии.

Кроме того, стороны договорились о проведении в Баку 26 апреля трехсторонней встречи по реализации процесса объединения энергосистем Азербайджана, Ирана и России, а также обсудили развитие энергетического коридора Иран-Азербайджан-Грузия.