Порошенко поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента

2018-04-12 17:18 | www.apa.az | 4

Президент Украины Петр Порошенко позвонил президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, П.Порошенко поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах, пожелал успехов в президентской деятельности во благо прогресса и процветания Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев выразил Петру Порошенко благодарность за внимание и поздравление.

Во время телефонной беседы главы государств выразили удовлетворение развитием связей между странами и уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества.