Премьер-министр Венгрии поздравил президента Азербайджана

2018-04-12 17:40 | www.apa.az | 4

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, Виктор Орбан поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности на благо азербайджанского народа.

Глава государства выразил признательность Виктору Орбану за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между нашими странами, подчеркнуто, что имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения связей.