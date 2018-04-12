Мировые лидеры поздравляют Ильхама Алиева – ОБНОВЛЕНО

2018-04-12 17:56 | www.oxu.az | 4

12 апреля президент Монголии Халтмаагийн Баттулга позвонил по телефону президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Oxu.Az, Халтмаагийн Баттулга поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента и пожелал ему успехов в деятельности на благо азербайджанского народа и государства.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Халтмаагийна Баттулгу за оказанное внимание и поздравления.

В ходе телефонной беседы стороны выразили уверенность, что связи между двумя странами будут крепнуть и в будущем.

14:13

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Oxu.Az, В.Орбан поздравил И.Алиева с победой на выборах президента, пожелал ему удачи в его государственной деятельности во имя процветания азербайджанского народа.

Глава государства поблагодарил В.Орбана за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между двумя странами, подчеркнуто наличие хороших возможностей для дальнейшего расширения связей.

12:01

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на прошедших 11 апреля президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Oxu.Az, в поздравлении говорится, что эта победа является показателем доверия, которое оказывает Ильхаму Алиеву азербайджанский народ.

11:47

В адрес Ильхама Алиева поступают поздравления от лидеров государств по случаю его переизбрания на пост президента Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az, с уверенной победой на выборах 11 апреля Ильхама Алиева поздравили президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, президент Кыргызстана Сооронбай Жеенбеков.

В поздравительных письмах содержатся пожелания удачи Ильхаму Алиеву в его деятельности по управлению страной.

Напомним, что ранее Ильхама Алиева поздравили президент и премьер-министр Турции, президенты Беларуси и Украины.