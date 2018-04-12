Путин анонсировал испытания сверхтяжелой ракеты

2018-04-12 18:01 | www.oxu.az | 4

Президент России Владимир Путин сообщил о планах начать испытания российской сверхтяжелой ракеты в 2028 году, передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

«Сверхтяжелая ракета, первое испытание планируется через 10 лет», - заявил Путин при осмотре павильона «Космос» на ВДНХ.

По его словам, для испытаний на космодроме «Восточный» необходимо создать специальный стартовый комплекс, поскольку испытания планируются на этом космодроме.

«Планируем и в ближайшее время начнем работу, для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно будет», - сказал глава государства.

В.Путин указал, что работа по созданию ракеты и площадки для ее запуска будет параллельной, чтобы и пусковой комплекс, и ракета появились одновременно.