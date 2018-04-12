Афины и Скопье обсудили сроки соглашения о переименовании Македонии

2018-04-12 16:58 | www.trend.az | 4

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас и его коллега из Македонии Никола Димитров впервые обсудили в четверг возможные сроки соглашения о новом названии бывшей югославской республики, сообщил македонский министр, передает РИА Новости.

Скопье и Афины намерены в ближайшие месяцы разрешить спор вокруг наименования "Македония", который мешает бывшей югославской республике вступить в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.

Министр Котзиас прибыл вечером в среду македонский город Охрид, где в четверг провел встречу с коллегой Димитровым за закрытыми дверями.

"Мы говорили обо всех вопросах и различиях в споре о названии, по одной части этих вопросов есть прогресс, так как они созрели, по другой еще есть различия. Мы впервые говорили о временных рамках и шагах, которые должны предпринять, и о том, как будет осуществляться решение, когда оно будет принято", — цитирует македонского министра Нова ТВ.