Президент Монголии поздравил президента Азербайджана

2018-04-12 17:55 | www.apa.az | 4

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, Х. Баттулга поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности на благо азербайджанского народа и государства.



Президент Ильхам Алиев выразил признательность Х. Баттулге за проявленное внимание и поздравление.



Во время разговора главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей между нашими государствами.