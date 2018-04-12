МИД России: Ракетные удары Израиля по Сирии совпали с активизацией террористов ИГ

2018-04-12 18:01 | www.apa.az | 3

«Ракетные удары израильских ВВС по сирийскому военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс совпали с активизацией в этом районе террористов».



Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Не добавил стабильности ситуации в Сирии и нанесенный израильской авиацией в ночь на 9 апреля удар по сирийской авиабазе в 70 км западнее Пальмиры. Примечательно, что атака на Т-4, где базируется фронтовая авиация, непосредственно задействованная в операции против ИГИЛ на востоке Сирии, совпала с активизацией там недобитых террористов», - сказала она.