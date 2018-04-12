На президентских выборах в Азербайджане были созданы все условия для работы СМИ - итальянские наблюдатели (ФОТО)

2018-04-12 17:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Впечатления от проведения президентских выборов в Азербайджане весьма положительные.

Об этом, на состоявшейся в четверг в Баку пресс-конференции, сказал президент парламентской группы «Лига Севера» в парламенте Южного Тироля (Италия) Луиджи Неволла.

«Все было проведено на основе международного права и законов, и никаких нарушений регламента мною не было замечено. Увиденное мною на избирательных участках, говорит о том, что волеизъявление избирателей было свободным, люди голосовали семьями, с детьми. Выборы проходили организованно, дисциплинированно, для СМИ были созданы все условия для работы, никаких препятствий не чинилось. На меня была возложена ответственная миссия наблюдателя, которая предусматривала осуществление контроля над уровнем соблюдения демократических норм во время выборов», - сказал Неволла.

Далее депутат отметил, что Азербайджан является важной страной для Италии и Евросоюза.

«Мы сотрудничаем в энергетической сфере, между нашими странами созданы дружеские связи», - сказал Неволла.

В свою очередь, экс-депутат парламента Италии, член организаций Forward İtaly Антонио Раззи, отметил, что выборы президента Азербайджана прошли прозрачно, а их организация была на самом высоком уровне.

«Для Азербайджана эти выборы имеют большое значение. Выражаю этой стране самые искрение пожелания и дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Италией», - сказал Раззи.

Напомним, что в среду в Азербайджане состоялись президентские выборы. В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в стране проголосовали 3 962 123 избирателей.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Хазар Ахундов)

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