Азербайджан повысил импорт автомобилей в 2,4 раза

2018-04-12 18:20 | www.apa.az | 6

За январь-март 2018 года в Азербайджан из-за рубежа импортировано 3 506 автомобилей, что на 2 075 ед. или в 2,45 раза больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомтаможни, из них 19 автомобилей – транспортные средства, предусмотренные для перевозки 10-ти и более человек, включая водителя, 3 158 – легковые автомобили, предусмотренные в частности для перевозки пассажиров, и другие моторные транспортные средства, 316 – грузовые автомобили, 13 – автомобили спецназначения.