Состоялся телефонный разговор президентов Украины и Азербайджана

2018-04-12 17:33 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Украины Петр Порошенко в четверг позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы Азербайджанского государства.

Петр Порошенко поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя прогресса и процветания Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонной беседы главы государств выразили удовлетворение развитием связей между странами, с уверенностью подчеркнули дальнейшее укрепление сотрудничества.

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