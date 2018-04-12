Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Сирии

2018-04-12 18:37 | www.apa.az | 7

Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Сирии.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора высказались за активизацию процесса сирийского политического урегулирования.



«Обе стороны высказались за активизацию процесса сирийского политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений, принятых Конгрессом национального диалога в Сочи».

Подчеркивается, что президенты условились о продолжении двусторонних контактов по различным линиям.