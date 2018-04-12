Азербайджанская гимнастка: Моя цель - стать олимпийской чемпионкой

2018-04-12 17:47 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Выполнила задачу тренера, он доволен, а это главное, сказала после выступления на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова.

"Мы сделаем все, что надо, и постараемся попасть в финал. Выступать на родине - особое чувство, болельщики очень поддерживают. Чемпионат организован на высоком уровне. Хочу сказать большое спасибо Федерации гимнастики Азербайджана и своему тренеру" - отметила она.

Как подчеркнула гимнастка, она намерена и дальше плодотворно работать.

"Моя цель - стать чемпионкой Европы, мира и, конечно же, победить на Олимпийских играх", - добавила Магсудова.

Сегодня в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

В первый день ЧЕ проходят квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди юниоров, а также по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых. Кроме того, в конце дня состоятся финальные соревнования по синхронным прыжкам на батуте среди мальчиков и девочек в возрастной категории юниоров.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Сельджан Магсудова, Рияд Аббасов и Михаил Малкин.