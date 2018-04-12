Сиявуш Новрузов: «Их заявления надо дать им в аэропорте, пусть забирают с собой»

2018-04-12 18:53 | www.apa.az | 6

«Азербайджанский народ выбрал своего руководителя, своего президента. В нашей Конституции написано, что источником власти является азербайджанский народ. На этих выборах наш народ сказал свое слово».

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным организациям, заместитель исполнительного секретаря Партии «Ени Азербайджан», уполномоченный представитель Ильхама Алиева на президентских выборах Сиявуш Новрузов, выражая свое отношение к заявлениям наблюдательных миссий БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ.

С.Новрузов заявил, что наблюдательные миссии говорят об одном, а столкнулись с другим: «Они увидели, что перед каждым избирательным участком есть очереди, люди пришли на выборы с детьми и внуками. Люди пришли на эти выборы, чтобы решить судьбу государственности, дать гарант будущей безопасности и экономического развития. Наблюдательные миссии не могут это переваривать. С этой точки зрения в их заявлениях нашли отражение именно вышеуказанные вопросы».

С.Новрузов сказал, что встречался с этими наблюдательными миссиями 3 раза: «На каждой встрече я каждому из них просил выразить справедливую позицию. Если у нас есть какой-то недостаток, укажите, если есть какой-то положительный момент, скажите и про него. Сказал, что мы народ, который примет все, но никогда не допустим властвовать над нами. Сказал, что мы – представители этого народа, президент – наш руководитель, всю жизнь боролся с несправедливостью. И Гейдар Алиев, и Ильхам Алиев известны борьбой против несправедливости. Эти структуры говорят, что в Афганистане, где 90% населения безграмотны, выборы демократичны, а народу, построившему первую демократическую республику на Востоке, говорят, что на выборах были нарушения. Я не принимаю заявления наблюдательных миссий этих структур. Эти заявления надо выбросить в аэропорт, пусть забирают с собой. Главное азербайджанский народ, участвующие на выборах люди. Граждане пришли на выборы, выразили свое отношение. Если бы было какое-то недовольство, люди должны были выходить на улицы. Вы сегодня видели на улицах людей, выражающих недовольство? Значит, это результат, показатель. Такими мыслями эти структуры превратились в обычную общественную организацию, их мнение меня не интересует».