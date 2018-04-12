Лавров обсудит с главой МИД Австрии борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии

2018-04-12 17:48 | www.trend.az | 4

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 апреля обсудит с главой МИД Австрии Карин Кнайсль объединение совместных усилий для эффективного противодействия международному терроризму и урегулирование ситуации в Сирии. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"При рассмотрении ключевых международных проблем особое внимание с российской стороны планируется уделить задачам объединения совместных усилий для эффективного противодействия международному терроризму и урегулированию ситуации в Сирии, - отметила она. - В этом контексте запланирован обмен мнениями по положению дел в кризисных точках на Ближнем Востоке и в Северной Африке, будет также затронута тематика сотрудничества на общеевропейских площадках, в частности имеется в виду обсудить нынешнее состояние и перспективы взаимодействия с ЕС в свете предстоящего председательства Австрии в этой структуре во второй половине 2018 года".

Она указала, что стороны планируют обсудить "актуальные вопросы российско-австрийской повестки дня, включая график предстоящих двухсторонних контактов, состояние политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с акцентом на проведение в текущем году перекрестного Года музыки и культурных маршрутов".