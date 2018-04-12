МИД России: И до выборов у ряда политических сил на Западе чувствовалось негативное отношение к президентским выборам в Азербайджане

2018-04-12 18:59 | www.apa.az | 4

МИД России выразил отношение к предварительному заключению западных организаций в связи с президентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает московский корреспондент АПА, сегодня на пресс-конференции пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что за выборами Азербайджане наблюдало большое число международных структур.

«Это факт. Все они должны выразить свои мнения. Но мы хорошо понимали и говорили, что и до выборов у ряда политических сил на Западе чувствовалось негативное отношение к президентским выборам в Азербайджане. Мы это отношение неправительственных организаций Запада, ангажированный и заранее сформулированный подход видим не только на примере Азербайджана, но и в отношении ряда других стран».