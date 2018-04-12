«Они проявили неуважение к воле азербайджанского народа» - МНЕНИЕ

2018-04-12 19:00 | www.apa.az | 5

Об этом АПА заявил депутат Хикмет Бабаоглу.

Х.Бабаоглу сказал, что задачей наблюдательной миссий, как и следует из ее названия, вести наблюдения и давать объективную оценку: «Однако, к сожалению, читая возможно заготовленный задолго до выборов текст, мы стали свидетелями попытки бросить тень на проведенные в нашей стране демократические выборы. Это не к лицу наблюдательных миссий таких серьезных структур, как ОБСЕ и ПАСЕ. На пресс-конференции не был дан ни один ответ на вопросы представителей азербайджанской прессы. Не была дана аргументация на озвученную ими критику. Поэтому эта больше походило на заранее спланированное политическое шоу. Каждая мысль, прозвучавшая на подобных мероприятиях, должна быть обоснована фактами. Вместо этого мы стали свидетелями попыток манипуляции этих наблюдательных миссий».

Депутат отметил, что эти миссии постарались показать себя другом азербайджанского народа: «На самом деле она проявили неуважение по отношению к воле азербайджанского народа. За Ильхама Алиева проголосовали 86,03% избирателей. Вместо того, чтобы считаться с мнением и волей этого народа, не надо выглядеть как неискренний друг. Миссия, которая разглагольствует о свободе слова и прессы, не проявила уважения к медиа Азербайджана, не ответила ни на один вопрос представителей СМИ. А это доказало, что эта миссия на самом деле за весь прошедший период симулировала деятельность. На основе заранее принятых решений она не смогла дать объективную оценку демократичному выбору азербайджанского народа. Мы сожалеем об этом. Думаем, что эти структуры в своих итоговых заключениях, проявив уважение к воле нашего народа, смогут объективно оценить принятые ими решения. Поскольку Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с ними, Азербайджан как открытая страна стремится к усилению демократических институтов и углублению имеющихся связей».

Главный редактор газеты «İki sahil» Вюгар Рагимзаде сказал АПА, что озвученные в ходе сегодняшней пресс-конференции мнения наблюдательных миссий ПА ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ – предвзятые, далеки от объективности: «Они относятся к вопросу большевистским мышлением. Я был на этом мероприятии, они коснулись ряда вопросов в связи с выборами, сказали, что на выборах отсутствовала конкурентная среда. Эти мнения не отражают действительности. На этом мероприятии они озвучили мнения, которые противоречат воле азербайджанского народа. Они не оценивают демократические шаги в Азербайджане, распространяют заявления, которые отвечают интересам антиазербайджанских, проармянских сил. Они не выражают отношения к нарушениям на выборах в Армении и других странах, демонстрируют несправедливую позицию к проделанной в Азербайджане большой работе. Азербайджанский народ сделал свой выбор. Эти люди выступают против выбора и воли азербайджанского народа, озвучивают предвзятые мнения. Это неприемлемо».

Депутат Эльман Насиров сказал АПА, что прогнозы о том, что БДИПЧ ОБСЕ займет предвзятую позицию в связи с выборами, оправдали себя: «Как и во многих случаях, и на этот раз чувствуется, что ПАСЕ попало под влияние БДИПЧ ОБСЕ. Отмечу, что процесс голосования на президентских выборах в Азербайджане отслеживали 61 организация и 894 международных наблюдателей из 59 стран. Большинство этих наблюдателей, за исключением ОБСЕ и ПАСЕ, подтвердили, что выборы в Азербайджане стали очередным шагом в области демократии, что выборы в нашей стране были проведены прозрачно. БДИПЧ ОБСЕ создает вид, что якобы наблюдает за выборами, после чего выступает с заранее подготовленными заявлениями. Или же, как на парламентских выборах в 2015 году, выбирают путь бойкотирования. Это предвзятый подход. Вызывает большое сожаление, что они не видят идущие в Азербайджане процессы, активность населения. БДИПЧ ОБСЕ выполняет поручение, заказ своих высоких покровителей, пытается нанести тень на новый этап строительства демократии в Азербайджане. Однако главное – это азербайджанский народ, 86,03% населения проголосовало за Ильхама Алиева. Азербайджанский народ проголосовал за сегодняшнюю стабильность, безопасность, развитие. К большому сожалению, эти организации демонстрируют предвзятую позицию по Азербайджану».